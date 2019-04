Taylor Swift batte ogni record su Youtube con il videoclip di "Me!"

Dopo due anni di silenzio Taylor Swift è tornata in grande stile, con una trasformazione che ha conquistato i fan e mandato in tilt Youtube. Il videoclip del nuovo singolo "Me!" (feat. Brendon Urie), con il suo ritmo orecchiabile e i colori sgargianti, ha infatti totalizzato oltre 65,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Un debutto record per la popstar che ha voluto celebrare il successo adottando la mascotte del video, il gattino Benjamin Button.

Taylor ha rubato lo scettro di miglior debutto di un artista solista ad Ariana Grande, che solo qualche mese fa con la sua "Thank U, Next" aveva ottenuto 55,4 milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti nelle prime 24 ore online. Lontano invece il risultato ottenuto dalla band coreana BTS e della loro "Boy With Luv", che ha toccato la cifra monstre di 74,6 milioni di view nel loro primo giorno su Youtube.



Via social la Swift ha ringraziato i fan per il supporto e ringraziato il corpo di ballo del video: "Grazie per aver reso il video così magico e aver tenuto il segreto così a lungo!". La clip le ha regalato tante soddisfazioni ma anche un nuovo "amore". La popstar ha infatti annunciato su Instagram di aver adottato il micino del video, che compare come special guest insieme alle sue gattine Meredith Grey e Olivia Benson.