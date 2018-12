Ariana Grande, il video di "Thank U, Next" infrange tutti i record su YouTube

Ariana Grande ha mandato al tappeto YouTube pubblicando in live streaming il videoclip del nuovo singolo "Thank U, Next" , un omaggio agli anni Duemila tra colori, personaggi e mood di film cult come "Mean Girls" e "La rivincita delle bionde". Il video, che ha superato i 100 milioni di visualizzazioni, è stato visto da più di 829mila persone contemporaneamente e ha avuto 47 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

La pop star ha pubblicato il video il 30 novembre, sperimentando la modalità live streaming, una novità per il lancio di una canzone. La piattaforma video non è riuscita a gestire le 829mila persone in diretta, un record assoluto, al punto da dover intervenire per spiegare perché i fan non vedevano i loro messaggi comparire.



Il video, con la regia di Hannah Lux, vede Ariana riprendere molte citazioni cinematografiche di alcun film cult della commedia americana, tra cui "Mean Girls", "Ragazze nel pallone" e "30 anni in un secondo", "La rivincita delle bionde". Il brano punta ad essere un inno all'indipendenza femminile: Ariana Grande canta la riscoperta di sé dopo molte relazioni sentimentali finite, tra cui quelle con Big Sean, Pete Davidson e lo scomparso Mac Miller, tutti nominati esplicitamente nel testo.