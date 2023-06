Il rifiuto secco di Taylor Swift Durante la prima stagione del podast, Meghan era riuscita a intervistare tante celebrità come il presentatore Andy Cohen, Mariah Carey, Paris Hilton e l'amica Serena Williams. Taylor Swift era forse l'ospite a cui teneva di più, ma non c'è stato nulla da fare. "La duchessa le ha scritto una lettera personale, ma lei, attraverso un suo rappresentate, ha declinato", ha raccontato una fonte al "Wall Street Journal". Il team di Archetypes si è trovato di fronte a un muro e non è riuscito in nessun modo ad aprire una trattativa con l'artista (tra l'altro amatissima anche dalla cognata Kate Middleton).

I motivi della chiusura del podcast Un bell'affronto per i duchi di Sussex che si sono visti anche chiudere il costosissimo podcast da Spotify perché poco redditizio. A quanto pare, però, questo non sarebbe l'unico motivo del mancato rinnovo. Pare infatti che la coppia faticasse non poco a trovare argomenti per le puntate e inoltre la Markle spesso chiedeva modifiche importanti a lavoro già avviato, usando la sua influenza sui dirigenti senior della piattaforma per convincere i produttori ad accontentarla.