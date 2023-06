Caccia ai biglietti

Per assicurarsi i biglietti, i fan di Taylor Swift devono prima registrarsi sulla pagina del canale di vendita online dedicata alla data. I fortunati che riusciranno a registrarsi riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere all'acquisto dei biglietti in anteprima. La registrazione quindi non garantisce l'accesso all'acquisto dei biglietti. Alcuni fortunati riceveranno poi il link per l'acquisto e potranno comprare i biglietti a partire dal 13 luglio. Già negli Usa, dopo l'annuncio del tour, le richieste hanno fatto crollare i sistemi di Ticketmaster. Il tour ha battuto il record per il maggior numero di biglietti per concerti venduti da un artista in un solo giorno: 2,4 milioni. Circa 80mila persone intanto hanno assistito al primo spettacolo che si è tenuto allo State Farm Stadium dell'Arizona, il 17 marzo.