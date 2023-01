Taylor Russell seno in vista, l'attrice fa girare la testa a Parigi con le sue trasparenze

L'attrice premiata con il premio Mastroianni all'ultima Mostra del cinema di Venezia per la sua interpretazione in "Bones and All" di Luca Guadagnino , si è presentata indossando maglie trasparenti che hanno messo in evidenza il seno nudo . Una visione inedita considerando che la Russell non si è nemmeno mai spogliata per scene sexy nei film o nelle serie tv che ha interpretato.

La ventottenne attrice canadese Taylor Russell è diventata celebre soprattutto per la sua partecipazione alle serie tv "Lost in Space", di cui è stata una delle protagoniste per tre stagioni tra il 2018 e il 2021. Ma il suo è un astro nascente anche nell'universo cinematografico e, dopo "Waves - Le onde della vita" (per cui ha vinto diversi premi) ed "Escape Room" uno e due, il film di Luca Guadagnino è stata la consacrazione a livello internazionale.

A Parigi la Russell aveva già fatto il debutto come modella alla Fashion Week dello scorso settembre, sfilando per Loewe e aprendosi un'ulteriore via nel campo della moda. Questa volta ha solo presenziato alla sfilata dello stesso brand ma questo non significa che l'attenzione su di lei sia stata inferiore. Anzi. Gli abiti indossati dalla Russell in due distinte occasioni, una di giorno per presenziare a una sfilata e una di sera in un'uscita monda, hanno avuto come elemento comune la trasparenza che non solo non ha celato ma ha anzi esaltato il seno in vista dell'attrice.