Per Doja Cat festa di compleanno bollente: lei seno al vento, le altre in lingerie

La rapper e produttrice ha festeggiato i suoi 27 anni con un party organizzato in un locale di West Hollywood, a Los Angeles. Una festa dall'atmosfera particolare dal momento che tutti erano vestiti in versione dark o svestiti in lingerie sexy. Tra gli ospiti c'erano Hailey e Justin Bieber, Kendall Jenner e Justin Skye . Ma la festeggiata ha fatto in modo di farsi notare più degli altri, uscendo con un indosso una maschera veneziana e coperta solo da un mantello che ha lasciato ben presto scoperto il seno.

Doja Cat per la sua festa di compleanno ha voluto fare le cose in grande. Un party mascherato, dove dietro le mascherine ognuno poteva lasciarsi andare come meglio credeva. Non tutti infatti si sono presentati in lingerie. Qualcuno ha optato per un look più tendente al dark ma comunque non estremo, come Shawn Mendes o lo stesso Justin Bieber. Le invitate, hanno invece scelto di approfittare dell'occasione per sfoderare il proprio lato più sensuale.

Così Hailey Bieber, Kendall Jenner, Justine Skye e Normani si sono presentate scoprendo ampie porzioni di pelle, lasciando a corsetti e trasparenze fare il resto. Ma la festeggiata è quella che colpito di più. Uscita dal locale con indosso un mantello di velluto scuro, entrando in macchina ha svelato che sotto il mantello non c'era nulla, scoprendo così il seno. Viene così da pensare come abbia accolto i suoi ospiti durante la serata...