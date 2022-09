Venezia 79: il Leone d'Oro al documentario di Laura Poitras, Luca Guadagnino vince il Leone d'Argento

Luca Guadagnino si è guadagnato il Leone d'Argento per la miglior regia per il film "Bones and all" . La Coppa Volpi femminile va a Cate Blanchett per "Tar" , quella maschile a Colin Farrell, protagonista de "Gli Spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh. Ad Alice Diop il Leone d'Argento Gran Premio della Giuria per il suo "Saint Omer"

La cerimonia di Venezia 79 è iniziata con la musica del violoncellista croato Stjepan Hauser che ha accompagnato con una versione di "Historia de un amor" di Arturo "Chino" Hassán le immagini di 79 anni di storia della Mostra del Cinema del Cinema di Venezia. Come da tradizione è toccato poi al discorso introduttivo della madrina di questa edizione,

Rocío Muñoz Morales

Catherine Deneuve e Paul Schrader

. "Alle cineaste, ai cineasti: questo è per voi. Ma soprattutto è per il pubblico che ha fatto che le sale fossero piene, sempre, senza distanziamento", ha detto alla platea, aggiungendo poi "Questa è l'edizione che ha brillato di straordinaria normalità. Evviva". Dopo aver ricordato i premi alla carriera assegnati aha dato il via ai premi della serata.

La giuria presieduta dal regista Michelangelo Frammartino ha assegnato il Leone del futuro - premio Venezia opera prima "Luigi De Laurentiis", al film

"Saint Omer" di Alice Diop

(Francia): esordio al film di finzione per la documentarista di origini senegalesi, che ha riscritto il mito di Medea mettendo in scena una storia vera che ha sconvolto la Francia nel 2016.

Si passa alla sezione Orizzonti. Il premio alla Miglior sceneggiatura va a "Blanquita", opera diretta da Fernando Guzzoni. "Snow in September" di Juliette Louchart, vince quello per il miglior cortometraggio. All'iraniano Mohsen Tanabandeh il premio Migliore attore, per la sua interpretazione nel film "World War III" (Jang-e jahani sevom), diretto dall'iraniano Houman Seyedi. La statuetta per la miglior attrice è andato a Vera Gemma per il film "Vera" di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

E' quindi il momento della giuria del Concorso ufficiale guidata da

Julianne Moore

Taylor Russell

Colin Farrell

Cate Blanchett

. Il primo premio è il "Marcello Mastroianni" per il miglior attore esordiente va adi "Bones and all" di Luca Guadagnino., protagonista "Gli Spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh, vince per la miglior interpretazione maschile La Coppa Volpi. Il premio per la miglior interpretazione femminile va invece aper "Tar".

Il premio per la miglior sceneggiatura viene assegnato a

Martin McDonagh

Jafar Panahi, con "Gli orsi non esistono"

Alice Diop per il suo

"Saint Omer".

"All the Beauty and the Bloodshed" di Laura Poitras

, per "Gli Spiriti dell'Isola".riceve il Premio Speciale della giuria. Il Leone d'Argento per la miglior regia va a Luca Guadagnino, mentre il Leone d'Argento Gran Premio della Giuria va adE infine il Leone d'oro, che va al documentario