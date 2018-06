9 giugno 2018 10:51 Taranto in festa con i Placebo: una ventata di rock anni 90 Più di 8mila persone hanno assistito al concerto di Brian Molko e soci, appuntamento clou della seconda giornata del Medimex 2018

Grande festa a Taranto per il concerto dei Placebo. La band di Brian Molko è stata protagonista dell'evento clou della seconda giornata del "Medimex 2018 - International Festival and Music Conference". Un sold out da 8mila persone per un live che ha ripercorso vent'anni di carriera del gruppo inglese, dai successi storici come "Pure Morning" ai più recenti "Loud Like Love" e "Too Many Friends".

In questa prima edizione tarantina (dopo le prime svoltesi tutte a Bari), il Medimex ha confermato la sua mutazione di pelle. Fermi restando appuntamenti divenuti ormai tradizionali, come gli incontri d'autore e i panel dove gli addetti ai lavori discutono del presente e del futuro dell'industria musicale, sono diventati ormai sempre più centrali gli eventi live, che trasformano il festival in un evento dal respiro internazionale. Se a riempire la rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III la prima sera sono stati i Kraftwerk, con il loro fascinoso show "Kraftwerk 3D", nella seconda sera si è passati al rock anni 90, con i Placebo che hanno fatto il pieno in una serata che ha visto esibirsi in apertura Kiol (cantautore torinese ma con un'anima britannica) e i Casino Royale.

Il forte vento che ha spazzato la serata non ha frenato l'entusiasmo di un pubblico che sin dalle prime ore del pomeriggio si era messo in fila agli ingressi per accaparrarsi le prime file. Star internazionali di questo calibro non passano spesso da queste parti, purtroppo, e Taranto ha risposto con grande entusiasmo. Lo show è quello portato in giro dal gruppo ormai dal 2016, quando uscì la raccolta "A Place For Us To Dream", per festeggiare i 20 anni di carriera. Uno spettacolo quindi iper rodato che ha la forza di poggiarsi su praticamente tutti i più grandi successi, senza dimenticare i brani più recenti, in particolare quelli estratti dall'ottimo "Loud Like Love" (2013), ad oggi ultimo lavoro di inediti pubblicato.



Il Medimex comunque non si ferma e prosegue fino a domenica 10 giugno. Headliner del live di sabato 9 sarà il rapper Nitro, preceduto dal Canzoniere Grecanico Salentino e da E Green, Fido Guido e Zakalicious. A chiudere la serata ci sarà il dj set di Daddy G dei Massive Attack.