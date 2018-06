Medimex, con Kraftwerk, Placebo e gli incontri con i big italiani Taranto si accende a suon di musica

Sono circa 100 gli appuntamenti dell’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo musicale, che quest’anno diventa itinerante nella regione e approda in una delle più belle città italiane. Quattro giorni al centro della musica con le star italiane internazionali, un importante spazio di confronto professionale sulle opportunità del mercato mondiale e incontri per il pubblico.



Di grande prestigio gli eventi live, con lo spettacolo in 3D dei maestri dell’elettronica Kraftwerk che arriva in esclusiva per l’Italia, e i Placebo che tornano con il loro ultimo show che presenta il meglio della loro carriera, ma anche Casino Royale, Nitro e Daddy G dei Massive Attack.