Nasce Tam Kids, il cartellone del Teatro Arcimboldi dedicato ai bimbi

Una rassegna teatrale unica, che offrirà anche ai grandi la possibilità di condividere con i loro figli, la gioia e il fascino del teatro. Le storie del topo più famoso di tutta Topazia , Geronimo Stilton , e le avventure della agguerritissima Lady bug , con il suo immancabile gattino Chat noir , si intrecceranno in una stagione colorata ed entusiasmante, tra spettacoli emozionanti dove non mancheremo di festeggiare il periodo più magico dell’anno con il musical Merry Christmas Show e la fiaba La Regina dei Ghiacci . Non mancherà un appuntamento sulle punte con il balletto classico per eccellenza ovvero lo Schiaccianoci dell’Accademia Ucraina di Balletto . Il palco del Tam a febbraio si trasformerà anche in una gigantesca pista di pattinaggio per ospitare i cigni danzanti della Imperial Ice Star, con il Lago dei cigni on ice .

IL MAGICO MONDO DI EROI E PRINCIPESSE 26 NOVEMBRE 2022 ORE 15 - Cosa succederebbe se tutte le Principesse delle fiabe vivessero nello stesso mondo ed andassero a scuola insieme? Scopriamolo insieme a Cenerentola, Belle, Ariel e ai loro principi, che le faranno danzare durante il meraviglioso ballo di fine anno scolastico. Ci riusciranno? O forse qualcuno si farà sopraffare dalla timidezza? Andiamo a scoprirlo insieme…

LO SCHIACCIANOCI con L’ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO 3 DICEMBRE ORE 16 E ORE 21 - 4 DICEMBRE ORE 16 - L’Accademia Ucraina di Balletto in scena al TAM conLo Schiaccianoci, lo spettacolo iconico per eccellenzache è di tradizione per tutte le feste di dicembre. Schiaccianoci sarà di nuovo protagonista sul palco del Teatro Arcimboldi con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto che lo riproporranno nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

MERRY CHRISTMAS SHOW 18 DICEMBRE 2022 ORE 11 - Un appuntamento per i più piccoli al TAM Teatro Arcimboldi Milano, uno spettacolo che riassume e percorre i 24 giorni prima della festa più in dell’anno: il Natale! un calendario dell’avvento folle, dove i nostri amici elfi in compagnia di babbo Natale ci faranno vivere esperienze meravigliose, canti balli e personaggi fantastici, ma soprattutto curiosità e segreti sulla fabbrica di giocattoli più antica del mondo. Un intreccio, di relazioni e di amori e tutti quanti insieme al rintocco di mezzanotte ci augureranno… Merry Christmas!

LA REGINA DEI GHIACCI 6 GENNAIO 2023 ORE 16 - In un fiordo della penisola scandinava, la maledizione della perfida regina dei ghiacci ha colpito il cuore di tutti gli abitanti del regno. Il ghiaccio ha invaso le valli e l’inverno dura ormai da troppo tempo. Due sorelle, unite da sempre, sono pronte a combattere la perfida regina, insieme all’aiuto di divertenti personaggi in questa grande avventura tra la neve. Solo un grande gesto d’amore può fermare la perfida regina dall’ultimo grande incantesimo che sta per compiere e saranno proprio gli spettatori, online in diretta, ad aiutare le due protagoniste, passo dopo passo, a sciogliere il ghiaccio e a scaldare il cuore.

IL LAGO DEI CIGNI ON ICE LA MAGIA DEL PATTINAGGIO SU GHIACCIO A TEATRO DAL 9 AL 12 FEBBRAIO 2023 - The Imperial Ice Stars, la compagnia teatrale di pattinaggio su ghiaccio più importante al mondo, torna ad affascinare e emozionare il pubblico del TAM Teatro Arcimboldi Milano con il suo pluripremiato capolavoro “Il Lago dei Cigni on Ice”, versione su ghiaccio del balletto classico su musiche di Tchaikovsky. Gli spettatori potranno vivere le magiche atmosfere di questa sfavillante produzione e vedere il palcoscenico del TAM incredibilmente trasformato in una grande pista di pattinaggio.

GERONIMO STILTON NEL REGNO DELLA FANTASIA - IL MUSICAL DOMENICA 12 ORE 14.30 E DOMENICA 19 MARZO ORE 14.30 - Dopo il grande successo internazionale e i sold out delle passate stagioni in tutta Italia, torna Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical, un musical tratto dall’omonima serie best seller famosa in tutto il mondo. Lo show, che ha conquistato il pubblico dei grandi teatri italiani, racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana. Un viaggio fantastico in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici.

MIRACULOUS LADYBUG -THE MUSICAL SHOW 25 MARZO ORE 15 E 26 MARZO ORE 15 - Lo spettacolo ufficiale della serie più amata da tutti i bambini arriva finalmente anche in Italia. Impossibile non conoscerla: è la serie animata più popolare del momento, adorata da migliaia e migliaia di bambini in tutto il mondo. Oltre venti personaggi in azione, voli spettacolari, schermi led, momenti magici e la trasformazione tanto attesa di Marinette nella super eroina che tutti i bambini adorano. Miraculous Live Show è il debutto dal vivo dei personaggi di Marinette Dupain-Cheng, in arte Ladybug, e Adrien Agreste, ovvero Chat Noir.