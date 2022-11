"Zelig", al via la nuova edizione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Il festival della comicità italiana condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada , che presenteranno, oltre ai volti noti del programma, numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo .

Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi nomi della risata. Infatti, la prima delle serate evento vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici.

"Abbiamo cercato di riunire il meglio della comicità dell'ultimo anno: da Federica Ferrero e Corinna Grandi per le donne, i 'grandi vecchi' che ritornano sempre, come Ale e Franz, il mago Forrest, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico e Antonio Ornano, fino ad arrivare a Teo Teocoli e Alessandro Siani", spiega Claudio Bisio. Mentre Vanessa Incontrada racconta che "quest'anno Zelig si pone come un vero e proprio Festival della comicità che mostra il best of dei numeri delle edizioni precedenti sia dei comici già affermati che delle nuove proposte".

Ufficio stampa

Il successo intramontabile di "Zelig" per Bisio: "Chi lo sa, forse perché in qualche modo cerchiamo sempre di rinnovarci. Io e Vanessa alla conduzione siamo ormai una coppia affiatata, e poi forse proprio l'idea di fare tre puntate anziché quindici può essere la soluzione migliore". Mentre per la Incontrada: "Zelig è stato il programma comico per eccellenza degli Anni Duemila, che ha visto nascere sul palco i migliori comici del nostro Paese. Negli anni, comici e pubblico sono in qualche modo cresciuti insieme e penso che sia questo il motivo per cui il programma continua a piacere e ad avere successo".

Bisio racconta gli ingredienti dell'alchimia di coppia con Vanessa Incontrada: "I segreti dell'alchimia tra me e Vanessa sono un po' di fortuna, perché ci completiamo a vicenda, ma anche molta stima reciproca e tanto affetto. Entrambi sappiamo che vogliamo il bene dell'altro e che si vince insieme. Devo dire che noi abbiamo quasi sempre vinto, forse senza 'quasi', e squadra che vince non si cambia. L'hanno capito gli autori, la rete, e per quanto mi riguarda stare accanto a lei è la cosa più semplice e gioiosa del mondo. Penso valga anche per lei". Gli fa eco Vanessa: "Claudio negli anni è diventato il mio porto sicuro. Quando ci siamo conosciuti ero una ragazzina particolarmente timida. Lui mi ha insegnato a non prendermi troppo sul serio e ad avere sempre la battuta pronta, mantenendo sempre un senso di protezione nei miei confronti e questo mi ha sempre dato sicurezza".