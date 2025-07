E conclude parlando dei suoi live estivi e dei suoi progetti futuri: "Sto girando quest'estate con il mio repertorio da una parte con una super band e dall'altra un tributo alla musica brasiliana con un grande amico e chitarrista. Sono felice e penso solo di vivere avvolta dalle idee e la musica punto.

A fine concerto non vedo l'ora di parlare con voi perché mi aiutate a capire quale lusso discografico possa ancora concedermi. Non mi do mai per scontata, anzi spesso retrocedo e poi di nuovo cedo.

Una cosa mi conforta confesso...la mia voce a qualcuno piace sempre e allora sogno nuove canzoni speciali da proporvi.Vorrei continuare a fare la corte a diversi autori che stimo, ma qua sembra ci sia una gara nel dare canzoni a chi va piu' di moda, comprensibile.Per fortuna ho fatto sessioni con donne ed artiste incredibili che mi fanno volare...Ho da parte diverso materiale che mi piace, ma non è un gioco delineare un percorso, non sono capace non mi accontento facilmente.Il tempo di un giro di valzer e tornero' promesso,

perché ripeto, io non me ne sono mai andata...Adesso dovrei scrivere che sono in studio a fare sessioni che fa figo...l'ho fatto per diversi mesi, ma non ho la canzone per Sanremo se questo è il primo pensiero che vi viene in mente,già non la trovo...e poi detta tra noi quanta fila c'è per andarci! Faccio solo le cose a modo mio e la fuori tutto va veloce,cazzo se va veloce.Sia bene chiaro, no drama e vittimismo, vivo ancora delle belle opportunità e questo non e' poco. Pratichiamo l'allegria che fa bene al Qua si vive una volta sola i cazzi veri so altri....Lo scrivo da sempre.Buon lunedì.Ci vediamo in giro live".