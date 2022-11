Suor Cristina, per la sua nuova carriera arriva la benedizione delle Orsoline

Dopo la decisione della cantante di abbandonare la vita consacrata, resa nota durante un'intervista a "Verissimo" , le Suore Orsoline della Sacra Famiglia mandano gli auguri alla loro ex sorella. "Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino - ha detto la Madre generale Madre Carmela Distefano -. La sentiremo sempre una nostra sorella e l'accompagneremo con l'affetto e con la preghiera".

Nel 2014, quando Suor Cristina vinse l'edizione di "The Voice of Italy" nella squadra di J-Ax, molti furono conquistati dalla voce di questa ragazza nata a Comiso, in provincia di Ragusa, e che coniugava la passione per la musica con il proprio percorso spirituale. Percorso che in un primo momento, pur rinnovando i voti, non ha impedito che lei potesse cercare di trovare il proprio spazio nel mondo dello spettacolo. Due album, "Suor Cristina" (2014) e "Felice" (2018), e persino una tournèe teatrale con il musical "Sister Act", quasi un ruolo dagli accenti autobiografici. Poi ancora una partecipazione a "Ballando con le stelle" e una, nel 2019, a "Guess My Age?", questa avvenuta dopo aver preso i voti perpetui. Una decisione che sembrava quindi definitiva, e invece così non è stato.

Poi il ripensamento e la decisione di abbandonare la vita da suora per tornare a essere semplicemente Cristina Scuccia e dedicarsi completamente alla carriera artistica. In un primo momento dalla Suore Orsoline non era arrivato alcun commento all'annuncio, tanto che qualcuno aveva interpretato questa cosa come una segnale di disapprovazione. Niente di più lontano dalla realtà a sentire Madre Carmela. "Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina" ha sottolineato Madre Carmela, rinnovando gli auguri.