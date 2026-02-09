I Subsonica pubblicano il nuovo album "Terre Rare"
Il disco anticipa quattro concerti a Torino con cui la rock band celebrerà trent'anni di carriera
Subsonica © Ufficio stampa
I Subsonica tornano con il nuovo album "Terre Rare", in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli "Radio Mogadiscio" e "Il Tempo in me", in attesa di celebrare il trentennale di carriera con "Cieli su Torino 96-26", quattro concerti speciali a Torino, di cui due già sold out.
Il nuovo album
"Terre Rare" è l'undicesimo disco dei Subsonica. È l'album del viaggio, dell'apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le "Terre Rare" esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull'altra sponda del Mediterraneo. Dopo dieci album e trent'anni di vita, "Terre Rare" rappresenta inevitabilmente anche un passaggio di età, simboleggiato dalla Croce Tuareg usata come base grafica per creare una nuova stella, da sempre presente in varie progressive declinazioni del segno grafico dei Subsonica. La Croce Tuareg (o Croce di Agadez) è un antico talismano che rappresenta libertà, protezione e identità tribale, con le quattro punte che simboleggiano i punti cardinali, il deserto e l'orientamento ed è donato come amuleto nel passaggio all'età adulta.
Quattro concerti per trent'anni di musica
Con "Cieli su Torino 96-26", la band celebra trent'anni di storia musicale. Quattro date, 31 marzo, 1,3 e 4 aprile, di cui due già sold out, alle OGR di Torino, ex struttura ottocentesca per la riparazione dei treni. L'esperienza, però, non si limita ai concerti: nel biglietto è compreso l'accesso a una mostra dedicata alla storia del gruppo, con foto, costumi di scena, strumenti, manifesti e molto altro. La scaletta varierà per ogni data e comprenderà una parentesi di brani storici. Inoltre, al termine di ogni concerto i Subsonica si alterneranno in consolle per un dj set. Anche la città di Torino renderà omaggio alla band autoctona con eventi, mostre e percorsi sonori.
Chi sono i Subsonica
I Subsonica sono una band rock-elettronica, il cui percorso è iniziato nel 1996 a Torino. Nella loro carriera hanno pubblicato dieci album in studio oltre ad aver vinto numerosi premi e riconoscimenti. I Subsonica sono Samuel (voce), Max Casacci (chitarra/produzione), Boosta (tastiere), Ninja (batteria) e Vicio (basso, dal 1999).