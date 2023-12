Subsonica, a gennaio il nuovo album "Realtà aumentata"

I Subsonica annunciano "Realtà aumentata" , il decimo album in studio dopo cinque anni, in uscita il 12 gennaio.

Il nuovo album "Realtà aumentata" è un album di undici canzoni (Scoppia la Bolla è un feat con Willie Peyote ed Ensi) scritte nell'arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Una realtà i cui effetti, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati in modo tangibile. "Una realtà che ci ha chiusi in casa per mesi rivelando tutte le fragilità di un presente globalizzato, che ci espone a effetti climatici estremi, che è tornata a sconvolgerci con le guerre e che bussa ai nostri confini con un quotidiano carico di miseria, speranza e disperazione. Questa realtà aumentata sembrerebbe spingerci verso un isolamento individuale e individualista, anziché suggerire azioni e risposte collettive, le uniche in grado di proteggerci da quando abitiamo questo pianeta. Le canzoni del disco zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente", raccontano i Subsonica.

La copertina La copertina dell'album è realizzata dal designer e visual artist Marino Capitanio che così descrive il processo creativo: "Per la copertina dell'album mi sono ispirato al brano 'Africa su Marte', creando una fusione tra le radici terrestri e le visioni cosmiche. In questo intreccio, la realtà aumentata diventa una metafora di espansione oltre i confini dell'immaginazione. È un equilibrio tra il familiare e l'ignoto, tra il tangibile e l'astratto".

Il primo singolo A ottobre i Subsonica hanno pubblicato "Pugno di sabbia" il nuovo singolo, primo estratto dal nuovo album. Che hanno raccontato così: "Un 'Pugno di sabbia' è quello che simbolicamente ci resta in mano quando, ancorati a un passato che non passa, cerchiamo di combatterne ombre e fantasmi senza mai cambiare percezione e prospettive. Rimanendo intrappolati - spiegano i Subsonica -. Nella canzone si fa anche riferimento al milione di ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese da genitori stranieri, cosiddetti di seconda generazione, che non hanno diritto di cittadinanza in Italia e di conseguenza in Europa. Giovani senza legami con i Paesi d'origine familiare, che si sentono pienamente italiani per lingua, cultura e appartenenza, ma contemporaneamente non riconosciuti, rifiutati". Il 18 e 20 ottobre hanno poi presentato dal vivo il brano a Milano e Torino, annunciando contemporaneamente il nuovo tour previsto per la primavera.