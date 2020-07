Su Instagram The Rock batte tutti: è il più ricco del 2020

Dwayne Johnson è uno dei personaggi dello spettacolo tra i più ricchi e influenti su Instagram. Già incoronato da Forbes come la star più pagata di Hollywood, The Rock guida anche la classifica stilata dall'agenzia di marketing Hopper HQ che mette in fila i più pagati sul social network. Prima da wrestler e poi da attore e produttore, Johnson è riuscito a conquistare Instagram, raggiungendo quota 188 milioni di follower. Numeri da capogiro. Conti alla mano, ogni suo post ha un valore di quasi un milione di dollari (890mila euro).

Proprio per festeggiare questo successo social (ed economico), l’attore ha condiviso in questi giorni un video creato dal fotografo e storyteller Jon Brandon Cruz che da circa un anno ha potuto raccontare la vita e la quotidianità di Dwayne Johnson, dal ring al mondo del cinema passando per il grande amore per la sua famiglia,

Al secondo posto della classifica stilata da Hopper HQ si piazza Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio tv americano che a quasi 23 anni conta ben 183 milioni di follower su Instagram e cher guadagna fino a 986mila dollari (876mila euro) per ogni post che promuove sul social. Sul gradino più basso del podio c'è Cristiano Ronaldo che per ogni post che promuove guadagna 889mila dollari (790mila euro). Dietro di lui Kim Kardashian con 858mila dollari (763mila euro) e poi le stelle del firmamento musicale a stelle e strisce come Ariana Grande (758 mila euro), Selena Gomez (754mila euro), Beyoncé (704 mila euro), Justin Bieber (664mila euro) e Taylor Swift (642 mila euro).

