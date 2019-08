l prolifico attore 47enne, che si è sposato pochi giorni fa con la sua Lauren Hashian, dopo 12 anni insieme, è rispuntato in vetta grazie all'enorme successo del reboot di 'Jumanji', e un sequel è in arrivo. Senza dimenticare il boom al botteghino di 'Fast and Furious'. Non solo cinema, ovviamente. Dwayne 'The Rock' Johnson aumenta i suoi guadagni offrendosi come sponsor e gestendo la sua linea di abbigliamento per il fitness.



Al secondo posto della classifica di Forbes si piazza Chris Hemsworth con 76,4 milioni di dollari. E' il primo dei numerosi attori dell'universo dei supereroi della Marvel del cast di 'Avengers' ad apparire nella top 10. L'elenco di star milionarie copre infatti il periodo da giugno 2018 a giugno 2019, durante il quale i Marvel Studios hanno lanciato 'Avengers: Endgame', il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Hemsworth, che nella pellicola interpreta Thor, è seguito da Robert Downey Jr (Iron Man) al terzo posto, Bradley Cooper (Rocket) al sesto posto, Chris Evans (Capitan America) all'ottavo e Paul Rudd (Ant-Man) al nono. Tuttavia, la maggior parte del guadagno di 57 milioni di dollari di Cooper e' arrivato dalla produzione, dalla regia e dalla recitazione al fianco di Lady Gaga nel dramma musicale 'A Star is Born'.



Non si schiodano dalla top ten personaggi come Jackie Chan, Will Smith, Adam Sandler e la star di Bollywood Akshay Kumar. Il numero uno dell'anno scorso, George Clooney, e' pero' uscito dalla classifica, avendo beneficiato dell'accordo da 1 miliardo di dollari per la sua compagnia di tequila nell'anno precedente.



LA CLASSIFICA:

Dwayne Johnson (89,4 milioni),

Chris Hemsworth (76,4 milioni),

Robert Downey Jr. (66 milioni),

Akshay Kumar (65 milioni),

Jackie Chan (58 milioni),

Bradley Cooper (57 milioni),

Adam Sandler (57 milioni),

Chris Evans (43,5 milioni),

Paul Rudd (41 milioni),

Will Smith (35 milioni).