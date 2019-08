Dwayne Johnson, The Rock si è sposato: nozze a sorpresa con la sua Lauren alle Hawaii

Dwayne, 47 anni, ha sorpreso i fan pubblicando gli scatti in riva al mare alle Hawaii, da dove proviene l'attore.

The Rock e Lauren hanno due figlie, Jasmine, tre anni, e Tiana, 15 mesi, ed erano fidanzati dal 2007.

Avrebbero dovuto sposarsi nella primavera del 2018, ma poi avevano rimandato il matrimonio quando Lauren era rimasta incinta della loro seconda figlia. la star di "Jumanji" ha detto, scherzando, in un'intervista a Rolling Stone, che Lauren non voleva avere un "pancione" nelle foto di nozze.



The Rock era stato precedentemente sposato con la produttrice cinematografica Dany Garcia, che è diventata il suo manager al momento della loro separazione nel 2008 e che gli ha dato una figlia Simone, 18 anni.