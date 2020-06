Morte Floyd, Dwayne Johnson critica Trump e i fan chiedono che si candidi alla presidenza

"Dove sei? Dov'è il nostro leader mentre il nostro Paese è in ginocchio, implorante, supplicante, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante con le braccia alzate, che chiede solo di essere ascoltato?". Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso su Twitter un appassionato video nel quale si scaglia (senza menzionanarlo) contro Donald Trump durante le proteste per la morte di George Floyd . Sostenendo il movimento #BlackLivesMatter , l'attore accusa il presidente di non essersi mostrato come un leader in grado di provare compassione e di assumersi responsabilità per ruolo che ha, in questo momento difficile per gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE > La star di "Star Wars" John Boyega in piazza per la morte di George Floyd: "Vaff*** la carriera"

Dwayne Johnson in genere utilizza i social per aggiornare i fan in merito ai suoi progetti e per condividere momenti del suo privato. Questa volta ha voluto utilizzare i suoi profili per un messaggio molto importante, mentre negli Usa continuano le proteste per la tragica morte di George Floyd, con manifestazioni nelle principali città americane, da New York a Washington, da Los Angeles a Philadelphia.

"Dov’è il nostro leader compassionevole che si fa avanti, stendendo una mano e dicendo: “Alzati con me. Ti sento, ti sto ascoltando. E tu hai la mia parola che farò tutto ciò che è in mio potere, fino al giorno della mia morte, al mio ultimo respiro, per fare tutto il possibile per creare il cambiamento necessario, per normalizzare l’uguaglianza perché le vite nere contano”. Dove sei?”, continua l'attore di "Fast & Furious", "Baywatch" e "Jumanji".

Le parole di Dwayne Johnson hanno conquistato i suoi follower ("Viviamo in una nazione in cui un ex wrestler professionista è più qualificato del nostro attuale presidente", ha scritto qualcuno), tanto che in molti hanno chiesto all'attore che si candidi alla presidenza. Non è la prima volta che la star di Hollywood viene associato a un possibile futuro nel mondo della politica.

Pochi giorni prima, oltre a condividere l’immagine nera simbolo del #BlackoutTuesday, Dwayne Johnson aveva condiviso anche uno scatto raffigurante un biglietto che riporta le ultime parole pronunciate da George Floyd: “I Can’t Breathe”.

Morte Floyd, da Lady Gaga a Beyoncé le star si mobilitano con messaggi e foto Instagram 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 18 di 27 19 di 27 20 di 27 21 di 27 22 di 27 23 di 27 24 di 27 25 di 27 26 di 27 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: