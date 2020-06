La star di "Star Wars" John Boyega in piazza per la morte di George Floyd: "Vaff*** la carriera"

Anche l'attore John Boyega, il Finn degli ultimi tre episodi di "Star Wars", è sceso in piazza a Londra per protestare contro l’omicidio di George Floyd. “Le vite nere hanno sempre contato. Il momento è giunto e io non aspetterò ancora” ha detto l’attore al megafono, con gli occhi lucidi. “Vi sto parlando con il cuore in mano. Ascoltate, non so se avrò ancora una carriera dopo quello che sto facendo, ma vaffanc**lo alla carriera“.