È un finale d'estate amaro per Stash. Il cantante dei Kolors è alle prese con una brutta infiammazione che nonostante le dosi massicce di cortisone alle quali si è sottoposto non pare voler regredire. È stato lo stesso Stash ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute con una storia Instagram. "È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco". Ha così dovuto annullare i concerti che erano previsti ad Agira (in provincia di Enna), Messina e Gela e dove erano attese migliaia di presenze. Ad aggravare la situazione ci si è messo il Covid. "Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto" ha detto Stash mostrando il test positivo.