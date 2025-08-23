Il cantante ha un'infiammazione da giorni ed è sotto cortisone, in più si è aggiunto il Covid. Ha spiegato lui stesso in un video cosa gli sta accadendo
© Da video
È un finale d'estate amaro per Stash. Il cantante dei Kolors è alle prese con una brutta infiammazione che nonostante le dosi massicce di cortisone alle quali si è sottoposto non pare voler regredire. È stato lo stesso Stash ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute con una storia Instagram. "È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco". Ha così dovuto annullare i concerti che erano previsti ad Agira (in provincia di Enna), Messina e Gela e dove erano attese migliaia di presenze. Ad aggravare la situazione ci si è messo il Covid. "Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto" ha detto Stash mostrando il test positivo.
Stash si è mostrato mortificato per quanto accaduto. Nella sola data di Agira erano previsti 12mila spettatori, e il pensiero di deludere l'attesa della gente per il cantante è anche più duro da sopportare del malessere stesso. In un'altra storia ha spiegato di essere già al lavoro con gli organizzatori per cercare di recuperare le date saltate. Ma in soccorso di Stash sono arrivati i fan, che lo hanno rincuorato con numerosi messaggi incoraggiamento. Messaggi che evidentemente sono andati a segno: "In certo momenti capisci chi ti vuole bene veramente" ha scritto in un'altra storia.
