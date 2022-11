Spotify, Sfera Ebbasta è l'artista più popolare in Italia

Per il terzo anno consecutivo l'artista più ascoltato a livello globale è la superstar portoricana Bad Bunny , mentre "As It Was" di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto. Sfera Ebbasta è l’artista più popolare in Italia e "Brividi" di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata.

Musica a livello globale - Il vincitore assoluto del 2022 è la superstar portoricana Bad Bunny che per il terzo anno consecutivo resta in cima alle classifiche come artista più ascoltato a livello globale con oltre 17 miliardi di stream, un vero record storico che attesta il successo senza confini della musica latina dell’artista. E per celebrare questo risultato, per tutti i brani di Bad Bunny presenti in piattaforma, Spotify sostituisce il proprio cuore verde con l’iconico cuore rosso dell’artista. Proseguendo, sul podio, anche Taylor Swift e Drake, seguiti da The Weeknd e BTS. Taylor Swift, dopo aver battuto un altro record grazie all’ultimo album "Midnights" - il più ascoltato in un solo giorno in piattaforma - si conferma l’artista donna più ascoltata nel 2022 su Spotify con oltre 11 miliardi di stream, seguita da Doja Cat e Dua Lipa. I Maneskin restano gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai Meduza e Gabry Ponte. Chiudono la top 5 Ludovico Einaudi e Kina. Nella top 10 anche Laura Pausini che diventa l’artista donna italiana più ascoltata in streaming nel mondo.

Le canzoni più ascoltate - A guidare la classifica mondiale delle canzoni con il maggior numero di stream è "As It Was" di Harry Styles con oltre 1 miliardo di stream. In seconda e terza posizione: "Heat Waves" dei Glass Animals e "Stay" di The Kid LAROI e Justin Bieber. Completano la top five “Me Porto Bonito” e “Tití Me Preguntó”, entrambe di Bad Bunny.

L’album del 2022 di Spotify - L’album del 2022 si conferma "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny, seguito da “Harry'sHouse” di Harry Styles e “SOUR” di Olivia Rodrigo. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a "=" di Ed Sheeran e “Planet Her” di Doja Cat. Infine, come per Bad Bunny, “Today's Top Hits” si attesta come la playlist editoriale più ascoltata per il terzo anno consecutivo.

Musica Italia - Si può dire che questo sia l’anno delle conferme. Anche in Italia, per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta troviamo Blanco e Marracash. L’artista donna più ascoltata è invece Madame che si posiziona all’ottavo posto. Lanciata a Sanremo 2022 e approdata all'Eurovision Song Contest 2022, “Brividi” di Mahmood e Blanco batte tutti i record attestandosi come la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. In seconda e terza posizione troviamo “Shakerando” di Rhove e “La coda del diavolo“ di Rkomi e Elodie. Chiudono la top 5 “Baby goddamn" di Tananai e “Finché Non Mi Seppelliscono” di BLANCO. L’album con il maggior numero di stream è “Sirio” di Lazza, seguito da “Taxi driver” di Rkomi e “Blu Celeste” di Blanco. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono “Salvatore” di Paky e “c@ra++ere s?ec!@le” di thasup. Hot Hits Italia è di nuovo la playlist italiana più ascoltata su Spotify.

I podcast - In Italia, rullo di tamburi per “The Essential” che si conferma essere il podcast più ascoltato, seguito da “Muschio Selvaggio” e “Stories”. Nella top 10 dei podcast più popolari, ben 6 sono Originali ed Esclusivi di Spotify. Infatti, oltre a “The Essential” e “Stories”, troviamo “Demoni Urbani” in quarta posizione, “Il Dito di Dio - Voci dalla Concordia” in settima, mentre in ottava e nona, rispettivamente “Tutte le Volte Che” e “Sei Stanga?”. “The Joe Rogan Experience” è anche quest’anno il podcast più ascoltato su Spotify a livello globale. Seguono “Call Her Daddy” di Alex Cooper e Anything Goes with Emma Chamberlain. In quarta e quinta, invece, troviamo Caso 63 e Crime Junkie.

Federica Tremolada, managing director Spotify Sud e Est Europa, spiega: "Wrapped 2022 è un momento di celebrazione dell’anno che sta passando ma è anche, al contempo, un invito a tutti gli utenti a interagire con la piattaforma in prima persona. L’attenzione è sui brani e gli artisti che ci hanno accompagnato durante i momenti chiave di quest’anno, da Sanremo all’estate, diventando i più ascoltati in assoluto su Spotify in Italia e nel mondo. A partire da “Brividi” di Blanco e Mahmood che è tuttora la canzone più ascoltata in un solo giorno in Italia, alla hit di Rhove che ha spopolato quest’estate, “Shakerando”. Così, in cima alle classifiche, troviamo 2 degli artisti, Rhove e Blanco, che in anni diversi hanno partecipato al nostro programma Radar a supporto degli artisti emergenti".

Il programma Spotify per la parità di genere - "Ma non solo! Nella top 10 italiana c’è anche Madame, uno dei primi volti di Equal, il programma globale di Spotify per la parità di genere - continua Federica Tremolada - che ha coinvolto anche Laura Pausini, la nostra artista donna italiana più ascoltata in streaming al mondo. La presenza di Sfera Ebbasta per il secondo anno consecutivo come artista più ascoltato in Italia va a confermare uno dei trend dell'industria musicale italiana, la vittoria schiacciante della cultura di strada. Non solo in termini musicali, ma anche nei riferimenti estetici e nelle eredità culturali, un tratto ormai riscontrabile in quasi tutta Europa. Per la prima volta gli Stati Uniti non sono più i trend setter incontrastati; i nuovi artisti si ispirano soprattutto al rap europeo, che non è mai stato così unito".

Non solo musica - "Nella nostra Wrapped non c’è solo musica, ma anche podcast che hanno registrato una crescita significativa negli ultimi anni - conclude Federica Tremolada - A livello globale, oggi abbiamo più di 4.7 milioni di podcast sulla piattaforma. Il successo è tangibile anche in Italia dove, nella top 10 dei più ascoltati, ben 6 sono contenuti originali ed esclusivi di Spotify. I generi più ascoltati sono news, entertainment etrue crime, oltre alle audio serie e i documentari - come Il Dito di Dio. Un mix che conferma l’interesse crescente degli utenti verso i podcast. Si tratta quindi di una domanda che spazia oltre il puro intrattenimento e che Spotify ha accolto offrendo una serie di contenuti educativi e informativi. Così il podcast incentrato sulle informazioni ‘essenziali’ che dovremmo ricevere ogni giorno è in cima alla classifica - The Essential, seguito da Muschio Selvaggio, dalle Stories di Cecilia Sala e infine dalle spaventose storie “dark” delle città europee di Demoni Urbani".

SPOTIFY WRAPPED 2022 TOP LIST A LIVELLO GLOBALE:

Gli artisti più ascoltati

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Style

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

Le artiste più ascoltate

1. Taylor Swift

2. Doja Cat

3. Dua Lipa

4. Billie Eilish

5. Ariana Grande

6. Rihanna

7. KAROL G

8. Olivia Rodrigo

9. Adele

10. Lana Del Rey



Artisti italiani più ascoltati all’estero

1. Måneskin

2. MEDUZA

3. Gabry Ponte

4. Ludovico Einaudi

5. Kina

6. Antonio Vivaldi

7. Laura Pausini

8. Gigi D'Agostino

9. Eros Ramazzotti

10. Prezioso



Gli album più ascoltati

1. Un Verano Sin Ti di Bad Bunny

2. Harry's House di Harry Style

3. SOUR di Olivia Rodrigo

4. = di Ed Sheeran

5. Planet Her (Deluxe) di Doja Cat

6. Future Nostalgia di Dua Lipa

7. Midnights di Taylor Swift

8. YHLQMDLG di Bad Bunny

9. Justice di Justin Bieber

10. Dawn FM di The Weeknd

Le canzoni più ascoltate

1. “As It Was” di Harry Style

2. “Heat Waves” di Glass Animals

3. “STAY (with Justin Bieber)” di The Kid LAROI eJustin Bieber

4. “Me Porto Bonio” di Bad Bunny e Chencho Corleone

5. “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny

6. “Cold Heart - PNAU Remix” di Elton John, Dua Lipae PNAU

7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrape Quevedo

8. “Enemy (with JID)” - from the series Arcane League of Legends degli Imagine Dragons

9. “Ojitos Lindos” di Bad Bunny

10. “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush

Artisti più ascoltati in Italia

1. Sfera Ebbasta

2. Lazza

3. thasup

4. BLANCO

5. Marracash

6. Baby Gang

7. Rkomi

8. Madame

9. Guè

10. Shiva



Artiste donna più ascoltate in Italia

1. Madame

2. Elodie

3. ARIETE

4. Dua Lipa

5. Elisa

6. Mara Sattei

7. Taylor Swift

8. Billie Eilish

9. ANNA

10. Annalisa



Le canzoni più ascoltate

1. “Brividi” di BLANCO e Mahmood

2. “Shakerando” di Rhove

3. “LA CODA DEL DIAVOLO” (con Elodie) di Rkomi e Elodie

4. “BABY GODDAMN” di Tananai

5. “Finchè non mi seppelliscono” di BLANCO

6. “USCITO DI GALERA” di Lazza

7. “s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

8. “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

9. “Capri sun” di Capo Plaza

10. “5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)



Gli album più ascoltati

1. SIRIO di Lazza

2. TAXI DRIVER di Rkomi

3. Blu Celeste di BLANCO

4. Salvatore di Paky

5. c@ra++ere s?ec!@le di thasup

6. “NOI, LORO, GLI ALTRI” di Marracash

7. “X2” di Sick Luke

8. Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama

9. DISUMANO di Fedez

10. Dove Volano Le Aquile di Luchè