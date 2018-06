25 giugno 2018 18:16 Spider-Man, Tom Holland spoilera il titolo del sequel "Far From Home" arriverà nelle sale nellʼestate 2019

Un divertente e divertito Tom Holland ha condiviso su Instagram un video dedicato ai fan dell'Uomo Ragno a proposito del sequel di "Spider-Man: Homeconing". L'attore si è scusato di non avere annunci o dettagli da rivelare sulla trama nel nuovo cinecomic Marvel. Poi ha alzato un tablet con la prima pagina della sceneggiatura del film dove si legge a chiare lettere il titolo "Spider-Man: Far From Home". In attesa di altri spoiler, la pellicola arriverà nelle sale il 5 luglio 2019.

"Non so molto del film, sono un po' confuso perché sono morto in Infinity War! Però ho appena ricevuto il nuovo script", scherza Holland nel video. Sul titolo, si evince dunque che la nuova avventura di Spidey sarà lontano da casa. In effetti erano già note le location delle riprese tra cui Londra, Praga e altre città europee (addirittura una meta italiana).



Tra le altre cose che sappiamo al momento è che Peter Parker sarà costretto a combattere contro il nemico di turno, Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, e che il regista Jon Watts tornerà dietro la macchina da presa anche per il secondo episodio, lavorando su una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.