"Spider-Man" compie 20 anni, Tobey Maguire: "Per quel bacio iconico ho rischiato di soffocare"

"Spider-Man" di Sam Raimi arrivava 20 anni fa nei cinema.

Tobey Maguire nel 2002 ha vestito per la prima volta i panni del giovane Peter Parker , protagonista di una trilogia che si è trasformato in un grande franchise cinematografico. Tra le scene cult rimane impressa sicuramente quella del bacio a testa in giù con Kirsten Dunst , nei panni di Mary Jane Watson. Un bacio che per quanto romantico fosse stato reso sul grande schermo in realtà era stato molto scomodo da girare, anzi, addirittura pericoloso.