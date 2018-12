Spice Girls, la reunion è in ospedale: Mel B operata d'urgenza

Due costole rotte, ferite a un braccio e a una mano. E' decisamente acciaccata Mel B, finita sotto i ferri d'urgenza per un intervento durato tre ore. Cosa sia successo alla cantante non è stato reso noto. E così la reunion delle Spice Girls si è realizzata in una camera d'ospedale, con le compagne venute a trovare l'amica e pronte a farsi un selfie (pure dai toni scherzosi) da postare su Instagram.