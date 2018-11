Mel B e il suo matrimonio difficile: sniffava cocaina e ha tentato il suicidio

Mentre è attesa nel 2019 la reunion delle Spice Girl per il tour britannico, Mel B ha confessato alcuni dei segreti più sconvolgenti del suo passato nell'autobiografia "Brutally Honest": quando era giudice a X Factor Uk ha tentato il suicidio pochi giorni prima della finale del 2014, in un periodo in cui era dipendente dalla cocaina. La sua depressione era dovuta al rapporto violento con il suo ex marito, Stephen Belafonte.

Nel libro in uscita a fine novembre, di cui il Sun ha pubblicato un estratto, la 43enne cantante ha infatti rivelato i dettagli della sua tormentata relazione con il produttore cinematografico, da cui ha avuto la figlia Madison, nel 2011. "Sniffavo sei strisce di cocaina al giorno, quando ero giudice a X Factor. Era l’unica cosa che mi facesse andare avanti nelle convivenza con il mio ex marito. Ero una persona triste e patetica. Ero fuori controllo. Ma la cocaina annebbiava il dolore e mi tirava su abbastanza per essere pronta a dimenticare tutto tranne lo show".



E poi racconta il crollo profondo che l'ha spinta a pensare il peggio: "Il mio ex aveva un archivio di video hot, poteva rovinarmi. Volevo morire e ho ingerito 200 aspirine". "Dopo che ognuna di quelle pillole mi scendeva in gola pensavo 'Sei sicura?', e ne prendevo un'altra". Dopo aver messo in pratica il tentativo di togliersi la vita, però, si è detta che per il bene dei suoi figli la cosa giusta era di andare in ospedale: "Il suicidio non era la risposta. Dovevo fare i conti con la mia vita. Dovevo andare in ospedale. Dovevo tirare fuori quelle pillole dal mio stomaco prima che succedesse qualcosa".



A distanza di 4 anni, la cantante sembra aver ritrovato la serenità, pronta a ritornare in pista con le altre Spice Girls.