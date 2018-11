Spice Girls in tour, ma senza Victoria Beckham

Dopo anni di rumors e smentite pare che le "Spice Girls" siano finalmente a un passo dalla reunion, ma senza Victoria Beckham. A quanto riporta "The Sun" la band sta infatti progettando un grande tour negli stadi per l'estate 2019. Secondo il tabloid Emma, Geri, Mel B e Mel C avrebbe registrato un messaggio in cui annunciano le proprie intenzioni. La band dovrebbe successivamente apparire in un'intervista in tv per il "chat show" di ITV condotto da Jonathan Ross.

L'iconica girl band non si esibisce insieme dal 2012, quando salì sul palco per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Ora sembra tutto pronto per il tour negli stadi, previsto per l'estate 2019. Scary, Ginger, Baby e Sporty torneranno ad esibirsi quindi dal vivo senza la Posh Spice, anche se continuano a sperare in un suo ritorno. Mel C e Victoria si sono incontrate al galà londinese della Global Gift Foundation e la signora Beckham le ha fatto sentire tutto il suo supporto: "Orgogliosa di Mel C per la fantastica performance si stasera #friendshipneverends #girlpower baci VB".



Anche Mel B ha approfittato di un evento mondano, il party di Halloween organizzato da Heidi Klum, per lanciarle un messaggio inequivocabile. Lei e il fidanzato Gary Madatyan, si sono infatti presentati vestiti da coniugi Beckham con due cartelli: "No, non vado in tour" recitava quello di Mel B./Victoria, mentre su quello del compagno c'era scritto "Ti prego, fallo per i fan delle Spice Girl, str***!". Lady Beckham ascolterà gli appelli delle amiche?