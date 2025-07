Sparks, la prima volta in Italia del gruppo che ha incarnato l'avanguardia del pop

Ron e Russell Mael sono noti per l'approccio eccentrico alla scrittura, la loro musica è spesso accompagnata da testi sofisticati e aspri, talvolta contenenti riferimenti letterari o cinematografici. A questo associano la loro presenza scenica peculiare e teatrale. Negli anni 70 si sono imposti con album seminali come "Kimono My House" (1974), che contiene la hit “This Town Ain’t Big Enough for Both of Us”, esempio perfetto del loro gusto teatrale, del falsetto inconfondibile di Russell e delle orchestrazioni barocche firmate da Ron. Se "Propaganda" (1974) e "Indiscreet" (1975) si muovono tra glam rock, pop operistico e surrealismo dadaista, negli anni 80 si cambia rotta: gli Spraks puntano dritti sull'elettronica e in "No. 1 in Heaven" (1979), prodotto da Giorgio Moroder, ci sono tutti i prodromi del synth-pop e della new wave che avrebbero dominato la prima metà del decennio.