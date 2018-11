Spari di arma da fuoco contro Tekashi 6ix9ine, Kanye West e Nicki Minaj

Tanta paura ma nessun ferito durante le riprese di un video per tre dei mostri sacri del rap americano Tekashi 6ix9ine, Nicki Minaj e Kanye West. I tre si trovavano lo scorso giovedì in una villa a Beverly Hills per girare alcune clip per il nuovo album di Tekashi, quando sono stati sorpresi da 8 colpi di armi da fuoco, come riportano alcuni siti di informazione da TMZ a The Blast, sparati contro l'abitazione.

Uno degli spari avrebbe rotto il vetro del camerino, dove ci sarebbe dovuta essere la Minaj, che non era però ancora arrivata sul set.



La costosissima villa era stata presa in affitto da Tekashi 6ix9ine per circa 80 milioni di dollari. Il noto rapper statunitense ha annunciata da poco l'uscita per il 23 novembre di un nuovo album di inediti e molto probabilmente stava lavorando alle riprese di alcuni video per il disco. A quanto sembra Tekashi è circondato da parecchi “nemici" e non è nuovo a simili "attentati", l'ultimo dei quali poche settimane fa. In passato è stato anche sequestrato e picchiato. Questa volta sono rimasti coinvolti però anche altri due rapper e le riprese sono state immediatamente interrotte.



I video delle telecamere di sorveglianza rivelano che due auto si sono fermate davanti alla villa e due uomini incappucciati hanno sparato gli otto colpi.