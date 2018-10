13 ottobre 2018 12:26 Emis Killa: "Sono un (Super)eroe, ma di una storia vera... salvo tutti tranne me stesso" Eʼ uscito il 12 ottobre il quarto album in studio del rapper di Vimercate (Mb). Con il disco anche un cortometraggio e un comic book...

“La prima volta che mi hanno chiamato eroe andavo alle elementari, ho salvato dei gattini abbandonati e il mio amichetto mi ha detto: sei un eroe. ...” racconta a Tgcom24. Da allora Emis Killa, classe 1989, ha affinato i suoi super poteri per diventare “uno tra i migliori rapper della scena hip hop” e adesso anche un... “Supereroe”. Ed è proprio questo il titolo del nuovo disco, uscito il 12 ottobre, a due anni da "Terza Stagione", accompagnato da un fumetto, scritto dallo stesso artista e illustrato da Alessandro Vitti e da un corto di cui Emis è il protagonista insieme a Giacomo Ferrara ( lo Spadino di 'Suburra - La serie' ).

Anticipato dal brano hit dell'estate "Rollercoaster" e da "Fuoco e Benzina" l'album si compone di tredici brani inediti per alcuni dei quali Emis si è avvalso della collaborazione dei migliori esponenti della scena rap di oggi, dal fenomeno americano 6ix9in alla trap di Capo Plaza, al rap melodico di Carl Brave e Gemitaiz fino a Gue Pequeno.

Un disco “meno cupo e più positivo di 'Terza Stagione'”, come spiega lo stesso rapper, che nei brani spazia dal rap alla trap di “Dope 2” e “Cocaina”, passando per i ritmi latini di “Rollercoasetr” e “Adios”, e quelli “rap-melodici”, di cui è un vero precursore come “Open water”, “Fuoco e benzina” e “Come fossimo cowboy”, fino al beat afrotrap di 'Donald Trump',

Perché “Supereroe” e chi sono i supereroi secondo Emis Killa?

Supereroe non vuol dire il Batman spaccone, il mio supereroe è quello di una storia vera, che ha dei limiti, che ha anche perso, ed triste e che alla fine salva tutti tranne se stesso... E un buono, è colui che dici: vorrei essere come lui. La prima volta che mi hanno chiamato eroe facevo le elementari e ho salvato dei gattini che erano stati abbandonati in riva a un fiume. L'amico che era con me mi disse: sei un eroe. Io non mi sentivo tale, ma ne fui contento.



Ma tu che Supereroe sei?

Sui social mi capita spesso che in molti mi chiedano consigli, per cose che riguardano la loro vita privata. Io mi chiedo perché proprio a me, questi credono che io sia un supereroe? E poi mi ricordo di quando ero adolescente, in crisi, e di come i miei supereroi fossero proprio i cantanti che ascoltavo e di come grazie alle loro parole e alla loro musica, riuscivo a sentirmi meno solo. E allora capisco... Ma non per questo mi sento un supereroe, non voglio essere lodato per il fatto di essere utile alla gente che mi ascolta, di farla stare bene. Ne sono felice, succede ed è così, non mi sento figo, non l'ho scelto io... e i supereroi a cui faccio riferimento sono così, sono mia madre che si è sbattuta per allevarci, mio padre che si è indebitato per comprarmi il motorino, i medici, i pompieri, ma anche Mike Tyson... Persone ammirevoli, ma anche imperfetti.



Hai avuto di recente una figlia, Perla, questa canzone è anche dedicata a lei?

A dire il vero l'avevo già scritta prima che nascesse... ma spero che un giorno mia figlia mi veda come un supereroe... Me lo auguro davvero.



Questa nuova dimensione di padre cambierà la tua prospettiva musicale?

Non lo so ancora, per ora è tutto molto nuovo per me. Mia figlia è ancora troppo piccola, non interagisce. Immagino che cambierà tutto, ma non so come... Lei sarà però sicuramente lo stargate tra due generazioni e mi ha già reso un... sexy daddy.



Nel disco c'è un brano che si intitola "Cocaina", feat. Capo Plaza. Non pensi che sia un titolo un po' forte?

Lo è da punto di vista del marketing, perché è un titolo ad effetto come tutte le cose trasgressive. Ma non parlo di cocaina nel testo, non è una incitazione a drogarsi. Sono tutte metafore, non è uno spot per gli stupefacenti. E comunque io non sono un modello per chi mi ascolta. E' un pezzo new generation ed è per questo che ci ho voluto Capo Plaza.

