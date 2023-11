Snoop Dogg, rivoluzione epocale: "Ho deciso di smettere di fumare marijuana"

Il rapper americano ha infatti annunciato con un post social la sua decisione di smettere di fumare marijuana . Una svolta in qualche modo epocale se si pensa che lo stupefacente è da sempre al centro della sua produzione musicale e della sua immagine pubblica. Il rapper ha postato un'immagine in cui annunciava la sua decisione, presa di concerto con la famiglia, e chiedeva privacy. Qualche ora dopo ha postato un'altra foto con un primo piano sornione e ancora una volta una richiesta di rispetto della privacy . Molti sono scettici: rivoluzione reale o è in arrivo qualche sorpresa?

Stando a quanto ha scritto nel primo post, Snoop Dogg avrebbe preso la decisione dopo aver a lungo discusso e analizza la situazione con la sua famiglia. Il tutto sembra però non essere stato sufficiente a convincere la gran parte dei fan. Molti pensano possa trattarsi di una trovata pubblicitaria, probabilmente per lanciare una propria linea di vaporizzatori. Certo è che negli ultimi anni Snoop più che sul fronte musicale sembra essere impegnato su quello imprenditoriale e pubblicitario. Testimonial di moltissimi prodotti ha messo il suo volto a disposizione per svariate campagne di catene di fast food, marche di birra o videogiochi. E anche se non fosse pubblicità, già in passato, nel 2002, aveva annunciato di non aver più bisogno di marijuana. Un proposito durato ben poco, visto che subito dopo ha ripreso a fumare a ritmo anche più sostenuto di prima.

Ma non è del tutto escluso che invece Snoop Dogg sia in buona fede e abbia deciso di arrivare a questa decisione pensando agli anni a venire. Un'ipotesi che sarebbe rafforzata collegando il riferimento alla famiglia con alcune dichiarazioni di qualche mese fa. "Essere nonno mi ha cambiato in molti modi - aveva detto al "Daily Mail" a marzo -. Soprattutto mi preoccupo di come vivo, di come mi muovo, del tipo di persone che frequento, perché voglio vedere i miei nipoti invecchiare. L'unico modo per farlo è adottare misure precauzionali sul modo in cui mi muovo, le persone che frequento, i luoghi in cui vado e il consumo di ciò che assumo".