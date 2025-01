Snoop Dogg si esibisce a un evento per Donald Trump e delude i fan

Fino a qualche anno fa, infatti, Snoop Dogg aveva una posizione diametralmente opposta su Trump e sui suoi sostenitori. E' infatti tornato virale un video del 2017 in cui il rapper diceva che avrebbe "arrostito" qualsiasi artista disposto a esibirsi per Trump alla sua inaugurazione. In un'intervista del 2020 aveva poi rincarato la dose e dichiarato che, sebbene non avesse mai votato prima, si sarebbe presentato alle elezioni di quell'anno perché voleva Trump fuori dalla Casa Bianca. "Penso che andrò a votare perché non sopporto di vedere questo teppista in carica un altro anno", aveva ribadito al programma radiofonico "Big Boy's Neighborhood ". Snoop Dogg nell'ultimo anno, però, aveva invertito la rotta. In un'intervista al Sunday Times aveva infatti precisato di non avere "nient'altro che amore e rispetto" per l'ex presidente: "Donald Trump? Non mi ha fatto niente di male. Ha fatto solo grandi cose per me".