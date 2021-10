Skin accarezza il pancione lievitato della compagna: "Eccitatissima, a breve sarò mamma"

"Sta lievitando", così Rayne Baron, 54 anni, in arte Ladyfag, compagna di Skin, commenta lo scatto condiviso sui social in cui la star degli Skunk Anansie le accarezza il pancione. "Ci mancano due mesi. È eccitante, sto per diventare madre e sto cercando di fare il più possibile adesso, perché una volta nato il bambino non farò nient'altro per un po'", racconta la cantante a "OK! Magazine".



Skin si sta dunque preparando ad affrontare il capitolo più emozionante della sua vita: diventare mamma per la prima volta a 54 anni: "È strano, non pensavo che alla mia età e nella mia vita sarebbe mai successo. È molto eccitante".

Il bebè dovrebbe nascere giusto in tempo per Natale e Skin ammette che, considerando la sua età, non si sarebbe mai aspettata di diventare madre lei stessa, ma che nella sua precedente relazione ha contribuito a crescere un bambino e che, grazie alla sua numerosa famiglia e ai tanti nipotini, ama avere piccoli intorno.

"Non ho mai voluto avere un bambino da sola, nel mio corpo. Ma mi piace che qualcun altro lo faccia con me", ha detto, aggiungendo: "I bambini mi amano perché sono stupida...".

La coppia, che per ora non ha ancora rivelato il sesso del bambino, si è fidanzata durante il lockdown l'anno scorso, dopo che Rayne, scrittrice e organizzatrice di eventi, ha fatto a Skin la proposta ufficiale.

"Il lockdown è stato un vero test", ha detto la cantante: "Molte persone sono tipo, "Wow, non siamo davvero andati d'accordo ed è stata la fine della relazione, perché in due mesi di isolamento si è capito di essere diversi. Molte altre persone, invece sono come me, si sono fidanzate. E ha funzionato!!".