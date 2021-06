Skin e la sua compagna Ladyfag avranno un bebè: "Con un bambino diventiamo tre..."

Primo figlio in arrivo per Skin, 54 anni e la sua compagna Ladyfag, 44. La coppia lo ha annunciato con alcuni scatti social in cui la dolce metà della cantante degli Skunk Anansie ed ex giudice di "X Factor" mostra il pancione già ben in vista: "Mamme 2B. Molto molto eccitate", si legge nel post. Il bebè arriverà in primavera e poi finalmente le due donne potranno anche sposarsi. Il matrimonio era infatti stato già annunciato lo scorso anno ma a causa della pandemia è stato rimandato.

In una delle foto pubblicate sui social Deborah Anne Dyer, in arte Skin, abbraccia sorridendo il pancione della sua compagna, Ladyfag (vero nome Rayne Baron), giornalista e scrittrice oltre che personaggio della nightlife e produttrice di eventi: "Con un bebè diventiamo tre", recita la didascalia. In un'altra Ladyfag appre completamente nuda con pancia in vista e la scritta in sovrimpressione "Coming soon".



Le due donne stanno insieme da quasi quattro anni e per entrambe si tratta del primo figlio.

Skin è stata però già sposata in passato dal 2013 al 2015 con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly.

A settembre dello scorso anno era stata proprio lei ad annunciare felice le sue prossime nozze con Ladyfag: "Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente!" aggiungendo: "Non vediamo l'ora che arrivi il grande giorno".

Adesso i lieti eventi che le attendono sono due, un bebè e i fiori d'arancio.