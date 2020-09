Skin si sposa con la compagna Ladyfag: "Non vedo l'ora che arrivi il gran giorno, ti amo"

"Sì siamo fidanzate... e non vedo l'ora che arrivi il grande giorno. Ti amo", Skin, all'anagrafe Deborah Anne Dyer, 53 anni, annuncia così il suo imminente matrimonio con la compagna, la performer e scrittrice canadese Rayne Baron, meglio nota come Ladyfag. E mostrando alcuni teneri scatti insieme e gli anelli di fidanzamento scrive: "Dodici anni di preparazione, non vedo l’ora". Le fa eco la fidanzata che sul suo profilo Instagram aggiunge alcune foto e conferma: "Mia per sempre... Naturalmente ho detto sì...".