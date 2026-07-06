Siracusa Pride, Vladimir Luxuria contro la madrina Heather Parisi: "Essere transfobe fa curriculum?"

Immediata la risposta della ballerina, che ha richiamato la sua infanzia a San Francisco come lampante esempio della sua vicinanza e della sua gratitudine alla comunità che popola i Pride: "A loro devo tutto. E quando dico tutto, intendo ogni singolo passo della mia vita", ha raccontato. "A 13 anni ero solo una bambina con un sogno e un biglietto di sola andata per San Francisco. Avevo paura, ero sola, ma loro mi hanno preso per mano. Sono stati la mia famiglia lontano da casa: mi hanno cresciuta quando nessuno mi capiva, mi hanno protetta quando il mondo era troppo duro, mi hanno insegnato che la diversità non si nasconde, si danza".