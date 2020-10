Sinead O'Connor: "Sono paralizzata dall'agorafobia, aiutatemi sto morendo di fame"

Leggi anche>

Sinead O'Connor si è convertita alla religione musulmana: d'ora in poi si chiamerà Shuhada



Sul suo account Twitter, dove compare con il nome islamico Shuhada Sadaqat, acquisito dopo la sua conversione di qualche anno fa, la cantante di "Nothing compares 2 U" aveva lanciato in settimana una disperata richiesta di aiuto: "Negli ultimi anni, mesi e settimane ho vissuto segretamente afflitta da un trauma paralizzante fisicamente correlato ad un caso di bassa autostima acuta e ultimamente non sto mangiando ... Questo mi ha resa così agorafobica che non posso andare fuori per negozi. E sto morendo di fame. Attualmente vivo in una parte molto remota del paese, quindi i servizi di asporto e consegne di generi alimentari non sono un'opzione ... ".

E ha poi continuato cercando di spiegare meglio la sua richiesta: "Ho chiesto chiaramente SOLO se qualcuno conosce servizi di ristorazione per persone con problemi di salute mentale la cui capacità di prendersi cura di sé è ridotta".



Sinead ha spesso parlato dei suoi problemi di salute mentale nel corso degli anni e ha usato proprio i social media come cassa di risonanza.

Nel 2017 in un'intervista in “Dr. Phl" la cantante aveva raccontato che aveva cercato di uccidersi otto volte in un anno e che sua madre la picchiava ogni giorno e gestiva una "camera di tortura". Sempre quell'anno aveva anche condiviso un inquietante post su Facebook in cui tra le lacrime confessava di essersi ridotta a vivere in un motel del New Jersey e che "per due anni, tutta la sua vita aveva ruotato attorno al non morire...".

Se non altro però sembra che alla vincitrice di un Grammy non manchi il senso dell'umorismo: "Va detto che queste nuove restrizioni sono il sogno di un agorafobo", ha twittato dopo aver finalmente risolto il suo problema con il servizio di consegna pasti a domicilio.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI