Simone Cristicchi annulla un concerto: ha la paralisi di Bell

Problemi di salute per Simone Cristicchi. Il cantautore è stato costretto ad annullare il concerto che si sarebbe tenuto il prossimo 12 luglio in Valle D'Aosta e ha spiegato di avere la paralisi di Bell. "È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell'ambito della rassegna Aosta Classica", ha scritto sui suoi profili social.