Simon Le Bon è ora Membro dell'Ordine Imperiale Britannico: "Un onore inaspettato"

L'investitura è arrivata nel corso del King's Birthday Honours. "È giusto che l'onore sia stato assegnato non solo per il mio ruolo nella musica, ma anche per il lavoro che ho avuto la fortuna di svolgere al di fuori della band per alcune delle cause in cui credo - ha spiegato Simon Le Bon -. Per citarne solo due, spero che questo momento contribuisca a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Blue Marine Foundation e sull'importanza del suo lavoro di conservazione, e su Centrepoint". La prima è un'associazione che si batte per la conservazione marina (Le Bon è da sempre un appassionato velista - ndr), mentre la seconda offre ai giovani senzatetto un posto dove stare mentre ricevono l'aiuto di cui hanno bisogno per diventare indipendenti.