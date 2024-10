Silvio Orlando tra i "Ciarlatani" di Pablo Remòn, riflessione contemporanea su fallimenti e successi dell'attore

Queste le domande davanti con le quali si confrontano i personaggi in scena, intenti ad accettare il proprio fallimento, seguire la propria vocazione, rifiutare il compromesso, riconoscere il valore altrui.

C'è Anna Velasco (Blu Yoshimi), un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare.

E poi Diego Fontana (Silvio Orlando) è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali, ma che in seguito ad un incidente dovrà affrontare una crisi personale e ripensare la sua carriera.

E ancora il padre di Anna, Eusebio Velasco (sempre interpretato da Silvio Orlando), regista di culto degli anni ’80, scomparso e isolato dal mondo.

C'è l'autore stesso della pièce Pablo Ramòn ( Francesco Brandi), chiamato a raccontare tutto in maniera dettagliata, e un produttore, un buffo barista kazako, un bambino di sei anni con un palloncino... Una giostra di personaggi che si intrecciano, si incontrano e si scontrano, si sognano e si immaginano senza vincitori né vinti, solo protagonisti di quella folle storia che è la vita.