Il primo trailer di "Parthenope", il nuovo film di Paolo Sorrentino

Come ha spiegato il regista a Cannes 77 "Non c'è nostalgia: io la giovinezza felice l'ho solo sognata, non vissuta" e ora è diventata un film. "Non è una lettera di amore, non le ho mai sapute scrivere ma un viaggio nel mistero di questa città indefinibile, teatralizzata, in cui tutto è recita", ha detto Sorrentino che puntella la storia di questa giovane che nasce nell'acqua del Golfo, a Palazzo Donn'Anna a Mergellina nel 1950 e con le sue esperienze anche estreme, profonde, vive momenti storici come la contestazione, il colera, il terremoto persino, immancabile, la città in festa per lo scudetto del Napoli. E nel mezzo ci sono l'armatore Achille Lauro "il comandante", un personaggio che sembra evocare in misura grottesca Sophia Loren, un altro il cardinale di Napoli e un altro ancora il filosofo Gerardo Marotta. Dal disincanto de "La Grande Bellezza" al "grande incanto" di Parthenope nel primo film con protagonista una donna. In Parthenope c'è il dolore e la seduzione "mezzi di comunicazione veloce che permettono di saltare la forma che mettiamo in atto tutti i giorni e ci permettono di riuscire a dirci qualcosa di interessante", ha concluso.