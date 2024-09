Il Teatro Franco Parenti riparte con una nuova stagione nel nome dell'amore: da Silvio Orlando a Geppi Cucciari ecco chi sale sul palco

E così ecco un cartellone che invita ad uscire "dall'isolamento in cui spesso ci chiudiamo per paura di lasciarci andare", un cartellone che nasce dal desiderio di comunione e comunicazione con il pubblico. Che è proprio ciò che avviene nel primo spettacolo in cartellone, l’ultima regia della stessa Shammah, "Chi come me", dell''israeliano Roy Chen, che dopo il sold out della scorsa stagione torna dal 1° ottobre al 1° dicembre. Allestito nella nuova Sala A2A del teatro lo spettacolo, che racconta la crescita di cinque giovani in cura presso un centro di salute mentale di Tel Aviv, si svolge proprio "nel e tra il pubblico", con un allestimento scenografico che, abbandonato il suo luogo deputato su un palco, occupa spazi non canonici, tra gli spalti in mezzo agli spettatori.

Grande attesa, tra le nuove produzioni per il ritorno di Silvio Orlando, che l’8 ottobre debutta con "Ciarlatani", scritto e diretto dal drammaturgo spagnolo Pablo Remon.