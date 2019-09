Siae sblocca i diritti di "Mio fratello" e chiede scusa a Biagio Antonacci

La Siae ha sbloccato i diritti di autore sul brano "Mio Fratello" di Biagio Antonacci, dopo che erano stati bloccati per un presunto plagio. In un comunicato il Consiglio di Gestione "ha espresso il proprio rammarico per la diffusione di tale informazione imprecisa e fortemente lesiva dell'immagine del maestro Biagio Antonacci, considerato che la stessa era coperta da privacy, in quanto destinata unicamente agli interessati".