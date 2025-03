Al cinema "Hokage - Ombra di fuoco", il ritorno di Shinya Tsukamoto

Ancora oggi regista completamente indipendente (da sempre è anche produttore, direttore della fotografia e montatore dei propri film), con "Hokage - Ombra di fuoco" Tsukamoto dà vita a microcosmo di tormento e riflessione, forte di una messa in scena essenziale quanto spietata. Un cinema scolpito dai contrasti, tra luce e buio, che per scavare negli animi e nel dolore dei suoi protagonisti parte dai corpi e dai più piccoli gesti, capaci di unire equilibrio e sperimentazione. Un’indagine sulla dimensione umana e corporea che si muove lungo le ferite di un intero Paese tenendosi lontana dalla spettacolarizzazione e dalle fanfare militari. "Dato che il mondo si sta allontanando dalla pace, mi sono sentito in dovere di girare questo film, come se fosse una preghiera", afferma il regista. Anche questa volta Tsukamoto indaga la condizione umana attraverso la concretezza della carne e le sue violazioni, i suoi traumi e il suo potenziale. Anche in questo racconto, dal respiro solo in apparenza disteso e riflessivo, a contare non è l’essere vittime, ma il reincarnarsi, il trasformarsi in qualcosa di nuovo.