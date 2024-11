Radu Jude torna al cinema con "Do Not Expect Too Much From The End Of The World"

Arriva nei cinema dal 14 novembre "Do Not Expect Too Much From The End Of The World" del pluripremiato regista rumeno Radu Jude, distribuito esclusivamente in versione originale da Cat People e grazie ad I Wonder e Arthouse. Premio Speciale della Giuria all’edizione 2023 del Festival di Locarno, è una frenetica commedia nera e libera sul precariato e sulla gig economy, surreale e spietato, una furia oltre la forma, segmentata tra road movie, film-saggio, video social. Una vulcanica e vertiginosa opera che offre una critica esplosiva al cinismo del capitalismo moderno dove il reale è tragico, che diventa grottesco. Il delirio è l'unico collante.