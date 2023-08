Gli altri premi

Il premio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e Losone è andato a "Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii" (Do not expect too much from the End of the World) di Radu Jude. Il Pardo per la migliore regia della Città e della Regione di Locarno è stato assegnato a Maryna Vroda per "Stepne". Premiati con il Pardo per la migliore interpretazione Dimitra Vlagopoulou per "Animal" di Sofia Exarchou e Renée Soutendijk per "Sweet Dreams" di Ena Sendijarević. Menzione speciale per "Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où" di Sylvain George.