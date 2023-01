Shia LaBeouf irriconoscibile sul set di "Megalopolis" di Coppola

Poche le notizie sulla trama della pellicola se non che richiamerà Roma e l’Impero Romano. Intanto sono trapelate alcuni scatti dal set che ritraggono uno dei protagonisti in abiti di scena. L'attore è irriconoscibile e appare vestito come una dea greca, con un fluente abito bianco, tacchi alti, uno spacco vertiginoso, oltre a vari gioielli in oro.

UN'EPOPEA ROMANA - Come detto, la trama del film è fumosa, quel poco che sappiamo lo aveva raccontato Francis Ford Coppola a Taormina nel 2022: racconterà la storia di un architetto che vuole ricostruire New York come una città utopistica dopo che un evento catastrofico l'ha spazzata via. Il regista americano avava anche spiegato: "E' un'epopea romana ambientata a New York. Spesso le epopee hanno ispirato il cinema americano e Roma è stata un esempio da cui ha tratto ispirazione anche la politica Usa. Nel mio film c'è appunto un decadimento, il senato è corrotto e le cose non funzionano. Ma poi arriva qualcuno a cambiare le cose. Nonostante sia una storia nata vent'anni fa, ritengo sia molto attuale e realistica, pensando a quello che accade". Il film in effetti nasce da lontano. "Ero pronto a girare il film nel 2001. Poi c'è stato l'11 settembre e ho capito che la mia visione di un mondo futuro così generosa e amichevole era andata in frantumi. Non avrei potuto girare un film che parlava della bontà dell'essere umano, quando c'era il terrorismo. Così ho lasciato perdere", ha raccontato l'autore di "Apocalypse Now" e della trilogia de "Il padrino".

UNA PRODUZIONE INDIPENDENTE - Coppola firma anche la sceneggiatura oltre a dirigere il film, ma ha scelto di produrlo in modo indipendente. Nell'autunno del 2021, ha avviato la produzione investendo 120 milioni di dollari di tasca propria, per la maggior parte ricavati dalla sua casa vinicola nel nord della California. "Il fato di Roma incombe su un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa epica storia di ambizione politica, genio e interessi in contrasto” ha detto Coppola cercando di spiegare la sua visione del film.

IL RESTO DEL CAST - Tante le star del cast corale del film oltre a Shia LaBeouf. Saranno presenti Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire e Dustin Hoffman.

SHIA LEBOUF, RITORNO AL CINEMA NEL 2022 - Shia LaBeouf era sparito dai radar dopo una pausa sabbatica imposta in seguito alle accuse di violenze non solo psicologiche (dall'ex fidanzata FKA Twigs e dalla stilista Karolyn Pho). L’attore aveva poi iniziato un programma intensivo per risolvere i suoi acclarati problemi psicologici e di dipendenza e aveva perso la parte nel film di Olivia Wilde “Don’t worry darling”. Prima di avere il ruolo nel kolossal di Francis Ford Coppola, durante il 2022 lo abbiamo visto tornare sul grande schermo, nei panni del "Padre Pio" di Abel Ferrara che lo ha visto protagonista al Lido alla 79esima Mostra Internazionale di Cinema di Venezia.