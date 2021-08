agenzia

Ritorno alle scene da "santo", dopo un anno "maledetto" per Shia LaBeouf. L'attore, accusato nei mesi scorsi di violenze domestiche dall'ex compagna Fka Twigs e per questo "licenziato" dalla sua storica agenzia, la CAA, sarebbe stato scritturato nientemeno che da Abel Ferrara per il suo prossimo film basato sulla vita di Padre Pio. A confermarlo sarebbe stato lo stesso regista che, nel corso del Locarno Film Festival, lo ha svelato in esclusiva a Variety "Faremo un film su Padre Pio, un frate pugliese. Sarà ambientato in Italia dopo la prima guerra mondiale. Ora è un santo, ha avuto le stimmate. Ha anche vissuto nel mezzo di un periodo molto politico della storia mondiale. Era molto giovane prima di diventare un santo, quindi Shia LaBeouf lo interpreterà".