Sharon Stone torna a sedurre con le sue gambe da "Basic Instinct" e la sua bellezza senza tempo

Un cappottino verde aperto senza null'altro sotto, tacchi a spillo e le lunghissime gambe toniche in bella vista. Quelle stesse gambe che, accavallate in maniera sensuale, stregarono mezzo mondo in "Basic Instinct". Sharon Stone, 63 anni torna a sedurre (seduta su una sedia, ndr), come nella famosa scena che la rese un’icona sexy degli anni Novanta. L'attrice è infatti la protagonista della copertina e di un servizio fotografico di Elle Spagna in un numero dedicato proprio al corpo femminile ad ogni età e in tutte le sue forme.