Shakira-Piqué, la nuova fidanzata Clara Chia Marti ricoverata d'urgenza

In ospedale per troppo stress la 23enne che ha causato la rottura tra la popstar e l'ex calciatore

Solo pochi giorni fa la ragazza e l'ex calciatore avevano ufficializzato il loro amore sui social , con un tenero selfie di coppia, ma ora - a quanto riporta il settimanale spagnolo "El Periodico" - Clara è finita in ospedale a Bercellona per un forte attacco d'ansia.

Leggi Anche Shakira addio, Piquè ufficializza la sua relazione con Clara e pubblica uno scatto sui social

Separazione rumorosa Nonostante abbiano chiesto rispetto per i figli, di certo Shakira e Piquè non hanno mantenuto un basso profilo durante la separazione e hanno lavato i panni sporchi su social e giornali. Da una parte e dall'altra sono infatti arrivati attacchi, frecciatine e affondi durissimi, con la popstar colombiana che ha monetizzato il dolore con la hit "Bzrp" dedicata alla coppia di traditori. A farne le spese è stata proprio l'ex amante (ora fidanzata in carica) Clara Marti, passata in poche settimane da perfetta sconosciuta a perfida rovina-famiglie nota in tutto il mondo.

Coppia in fuga da Barcellona La ragazza non ha retto alla pressione mediatica, agli attacchi e in ultimo alla revenge song di Shakira "Bzrp" in cui viene dipinta come la "cattiva" della situazione. Secondo quanto riportano i media spagnoli sarebbe ricoverata all'ospedale Quironsalud di Barcellona. Piqué ha cercato di normalizzare la situazione, trasferendosi con la nuova compagna nella regione della Cerdagna per fuggire da stampa e paparazzi. La coppia aveva in programma di andare un concerto a Barcellona il 28 gennaio, ma i due non si sono presentati.